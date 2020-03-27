Один з об’єктів "Великого будівництва" на Херсонщині відремонтують до 1 вересня

На Херсонщині тривають роботи з реконструкції дитячого садка у селі Музиківка Білозерського району, що реалізується у рамках проєкту "Велике будівництво".

Про це у Facebook повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Козир.

«Не зважаючи на карантин, "Велике будівництво" на Херсонщині триває. У селі Музиківка Білозерського району проводиться реконструкція дитячого садка зі збільшенням до 180 місць. Завершити роботи планується до 1 вересня цього року», - повідомив Козир.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині транслюватимуть онлайн будівництво чи реконструкцію 6 шкіл, 6 дитсадків та 8 об’єктів спортивної інфраструктури у рамках реалізації програми Президента України "Велике будівництво". З 1 березня оголосили початок будівництва восьми об’єктів.

Як повідомив голова ОДА Юрій Гусєв, "Велике будівництво" ведеться на 8 об’єктах, де роботи розпочалися ще до початку карантину.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.