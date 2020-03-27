У Запоріжжі підтвердили Covid-19 у чоловіка, який повернувся з Австралії

У Запоріжжі зареєстровано ще один випадок захворювання на коронавірус: захворів чоловік, який нещодавно повернувся з Австралії.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал міської ради "Covid-19. Запоріжжя".

"Черговий інфікований у Запоріжжі — 55-річний чоловік. Повернуся з дружиною з Австралії. У жінки підтвердили коронавірус раніше", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка вчора госпіталізували до Запорізької обласної інфекційної лікарні та одразу зробили тест. Сьогодні результати підтвердили в нього коронавірус.

Наразі в Запорізькій області коронавірус підтверджено у 9 осіб, шість із них — жителі Запоріжжя, які відпочивали за кордоном, ще два випадки — в Мелітополі та 1 — Мелітопольському районі.

Загалом в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 556 019 осіб, з них 128 717 одужали і 25 226 померли.

Фото: AA