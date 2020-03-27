На Дніпропетровщині визначили 43 місця обсервації для прибулих з-за кордону

На Дніпропетровщині визначили 43 місця обсервації, де зможуть розмістити близько 2,5 тисяч людей, які повертаються з-за кордону. Направлятимуть тих, хто не має відповідних умов для самоізоляції вдома.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визначила 43 місця обсервації. У разі необхідності зможемо розмістити там близько 2,5 тисяч жителів області. Там будуть знаходитися здорові люди, які повертаються з країн, де є випадки коронавірусу. Але тільки за умови, якщо сім’я відмовляється прийняти свого родича на самоізоляцію. Або ж вдома немає відповідних для цього умов», – зазначив Сердюк.

Він нагадав, що якщо потреби відправляти людину до обсервації немає, потрібно самоізолюватися вдома на 14 днів та обов’язково повідомити про свій приїзд з-за кордону сімейного лікаря, або звернутися на телефон «гарячої лінії» – 0 800 500 474.

Нині на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 3 випадки Covid-19.