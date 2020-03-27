Прикарпаття відчуває проблеми у придбанні засобів захисту для медиків, хоча кошти є - ОДА

В Івано-Франківській області є достатньо коштів для придбання засобів захисту для лікарів, але проблема в тому, що їх ніде закупити.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомив в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо наповнення резервного фонду.

«Можливості Івано-Франківського обласного бюджету дуже обмежені. З резервного фонду були скеровані 5 млн грн, і вони освоєні. Ці кошти скеровують на придбання засобів захисту для медиків…. Цих коштів є достатньо. Проблематика полягає в тому, що ми не маємо, де закупити ці засоби», - розповів Федорів.

Він переконаний, що українські виробники мали б запропонувати області певну квоту цієї групи товарів. Втім, питання доводиться розглядати на рівні уряду.

Водночас, Федорів наголосив, що Івано-Франківська область готова на індивідуальні засоби для медичних працівників скерувати ще близько 3 млн грн. Для цього, каже, в області переглянуть усі спортивні і мистецько-культурні заходи, а відтак вивільнять близько 420 тис. грн з галузі культури, в галузі спорту бачать резерв в 1 млн грн. «Всі спортивні і культурні заходи точно через карантин будуть відмінені в області», - запевнив Федорів.

За словами посадовця, в Івано-Франківській області є 12 лікарень, які готові приймати хворих з коронавірусною інфекцією. Нині там працюють 160 лікарів-інфекціоністів, з них 54 – дитячого профілю. Втім, завдяки фахівцям Івано-Франківського медуніверситету область, у разі потреби, може збільшити кількість інфекціоністів завдяки навчанню лікарів-терапевтів.

Як повідомлялося, на Прикарпатті лабораторно підтверджені 24 випадки на Covid-19, з них три – летальні. Учора в Івано-Франківську почали робити перші лабораторні дослідження на коронавірусну інфекцію.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.