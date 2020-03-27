У Чернівцях пацієнт із підозрою на коронавірус у тяжкому стані - на кисневій дотації

У Чернівецькій міській лікарні №1 у важкому стані перебуває пацієнт, в якого підозрюють Covid-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"У Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на Covid-19. Він на кисневій дотації. Результати його аналізів очікують сьогодні увечері, 27 березня", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим в ОДА зазначили, що стан хворих на коронавірус буковинців, які перебувають у обласній клінічній лікарні, за добу не погіршився.

Також там розповіли, що сьогодні, 27 березня, з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них - 5 летальних, а 5 осіб одужали.