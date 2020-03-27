На Черкащині птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечених - МХП

Підприємства Групи МХП, зокрема ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова", продовжують на Черкащині одну з найважливіших ініціатив агрохолдингу – "Соціальний магазин".

Як повідомили Укрінформу в агрохолдингу МХП, поширення епідемії коронавірусу не вплине на реалізацію цього соціального проєкту.

"У межах цього проєкту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності, а саме люди літнього віку, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села на Канівщині і 10 сіл у Черкаському районі", - йдеться у повідомленні.

В агрохолдингу нагадали, що програму "Соціальний магазин" було започатковано ще у 2016 році на "Вінницькій птахофабриці", після чого вона масштабувалася і на інші регіони, в яких здійснюють діяльність птахофабрики МХП. На сьогоднішній день проєкт охоплює понад 7000 людей пенсійного віку у Канівському та Черкаському районах нашої області.

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За словами директорки Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяни Волочай, продовження роботи соціального магазину в умовах пандемії залежить від злагодженої співпраці підприємств Групи, місцевих органів влади, які складають списки отримувачів, а також всіх тих людей, які купують продукцію. Важливим є виконання всіх передбачених постановами Кабміну та Міністерства охорони здоров’я вимог.

Вона запевнила, що вживаються всі передбачені санітарні та медичні заходи – від одягу та маски у продавця "магазину" до контролю за кількістю людей, які одночасно знаходяться у приміщенні.

"Велику допомогу нам надає місцева влада – голови ОТГ і сільрад, старости, депутати. Вони формують списки отримувачів, своєчасно інформують пенсіонерів про приїзд "магазину", здійснюють доставку м’яса багатьом людям на своїх машинах тощо. Тільки у такій співпраці ми здолаємо епідемію, а головне – подбаємо про наших старше покоління", - наголосила Волочай.

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Нагадаємо, 20 березня стало відомо про те, що агрохолдинг МХП виділить 14 мільйонів гривень на боротьбу із коронавірусом у Черкаській області. Буде закуплено апарати штучної вентиляції легень, концентратори кисню, комплекти індивідуального захисту тощо.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

Фото: МХП