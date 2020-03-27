У Конотопі померла біоенергетик, яка під час сеансів могла заразити десятки людей

Жінка, що у місті Конотоп на Сумщині померла від коронавірусу, мала як мінімум 70 контактів з людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування.

Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

«Хочу повідомити, що сьогодні надійшла інформація з Сумської лабораторії про те, що захворювання на коронавірус у жінки, яка позавчора померла і мала 76 років, на жаль, підтвердилося. Також експрес-тестами підтверджено захворювання ще 3 її близьких: це син, донька і онук. Встановлено коло її спілкування. Попередньо – це 70 осіб», - заявив міський голова.

За його словами, померла надавала послуги з біоенергетичного лікування, тож до неї зверталося багато людей.

«І, відповідно, тільки 70 осіб нам вдалося встановити, з ким вона контактувала, але, на жаль, людей може бути значно більше», - сказав Семеніхін.

Як повідомляв Укрінформ, коронавірус виявили у 76-річної жительки села Козацьке Конотопського району. Жінка, яка проживала з онуком, працівником місцевої «швидкої допомоги», потрапила до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак вона 25 березня померла.

Станом на ранок 27 березня в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

У світі на ранок 27 березня коронавірусом інфіковано 533 015 осіб, із них 124 387 вилікувалися, 24 093 померли.