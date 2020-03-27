Прикордонники за добу провели температурний скринінг понад 20 тисячам осіб

Минулої доби прикордонники провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відносно більш як 20 тисяч осіб, одну особу госпіталізували.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

«За добу на кордоні провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відносно більш як 20 тисяч осіб. Учора в Чорноморському морському порту (Одеська обл.) іноземець, який очікував вибуття теплоходом, поскаржився на стан здоров’я. Під час вимірювання температури тіла з’ясувалося, що вона в нього підвищена - 38 градусів. Чоловіка передали медичним працівникам, які доставили його в лікувальний заклад», - повідомив речник.

Через збільшення пасажиропотоку, а також додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур дещо зросла, сказав Демченко. Тому ДПСУ просить громадян не створювати конфліктних ситуацій та натовпу.

Охоронці кордону розраховують на розуміння співвітчизників, які повертаються з-за кордону. "Просимо врахувати, що прикордонники роблять все можливе для того, щоб не завдавати громадянам зайвих незручностей. Наші співробітники працюють без вихідних і з великим понаднормовим навантаженням", - додав речник ДПСУ.

При цьому прикордонники також перебувають в зоні ризику, адже більшість підтверджених хворих на Covid-19 в Україні – це люди, які повернулися з-за кордону. Прикордонники, які з ними безпосередньо контактували, направляються на самоізоляцію – задля безпеки громадян та решти персоналу – і це теж створює додаткове навантаження на інспекторів, які здійснюють прикордонний контроль, наголосив Демченко.

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Також починаючи з 20 березня в Україну прибуло одинадцять спеціальних залізничних рейсів з-за кордону, повідомляє Держприкордонслужба.

«Десять таких евакуаційних поїздів вибували з польського Перемишля. Прикордонний контроль пасажирів цих потягів здійснював персонал Мостиського загону у залізничному пункті пропуску «Мостиська» на Львівщині. А понад 650 пасажирів поїзда чотирьох столиць (Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ) пройшли прикордонний контроль на столичному вокзалі. Для цього було залучено інспектори Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ»», - йдеться у повідомленні.

Разом з представниками санітарно-карантинних підрозділів прикордонники проводили комплекс перевірочних заходів, спрямованих на виявлення ознак захворювання у громадян. Кожному з пасажирів вимірювали температуру, їх опитували про самопочуття.

Крім того, усі пасажири потягів підписали добровільні згоди на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів (власну двотижневу самоізоляцію) і отримали пам’ятки з інформаційними матеріалами та алгоритмом дій у випадку виявлення симптомів захворювання на коронавірус. За ними встановлений медико-санітарний нагляд.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.