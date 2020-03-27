В Івано-Франківську розпочали експрес-тестування на Covid-19 хворих на пневмонією

В Івано-Франківських лікарнях розпочали швидке тестування на Covid-19, і в першу чергу -- хворих на пневмонію. Експрес-тести медики отримують щоденно.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своєму сайті.

«Кількість уражених коронавірусом франківців продовжує зростати. З метою швидкої діагностики пацієнтам із підозрою на коронавірус проводитимуть експрес-тестування. З їх допомогою можна підтвердити чи спростувати підозру інфікування. Партії миттєвих тестів приходять у місто щоденно», - запевняє Марцінків.

Він зауважив, що першочергово на коронавірус тестують пацієнтів із пневмонією. Нині в Івано-Франківську констатують ріст цього захворювання. Станом на 27 березня у Центральній міській клінічній лікарні перебуває 42 пацієнти з пневмонією, у міській лікарні № 1 – 23, у дитячій – 10 пацієнтів і троє вагітних - у пологовому центрі.

Наразі, за інформацією мера, в лікарнях міста облаштовують відділи та палати для інфікованих. Головними залишається питання забезпечення медикаментами і засобами захисту лікарів.

«Насправді, головне забезпечити лікування. Для цього використовують потужні і дороговартісні антибіотики. Їх місто закуповує. Вчасне та правильне лікування дозволяє вберегти хворого від потреби у штучній вентиляції легень. Адже штучної вентиляції легень потребують вже складні випадки. Тому важливо не допускати таких», - зазначив мер і додав, що вже сьогодні медики очікують від МОЗ протокол лікування пацієнтів від коронавірусу.

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Як повідомлялося, на Прикарпатті лабораторно підтверджено 24 випадки захворювання на Covid-19, з них три випадки – летальні. Учора в Івано-Франківську розпочали перші лабораторні дослідження на коронавірус.

Станом на ранок 27 березня в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

У світі на ранок 27 березня коронавірусом інфіковано 533 015 осіб, із них 124 387 вилікувалися, 24 093 померли.