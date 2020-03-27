У Білгороді-Дністровському на Одещині вирішили припинити роботу громадського транспорту

Міська влада Білгород-Дністровського Одеської області вирішила повністю припинити роботу громадського транспорту через загрозу поширення коронавірусу Covid-19.

Автобуси не виходитимуть на маршрути до завершення надзвичайної ситуації в Україні. Про таке рішення міської комісії з ТЕБ і НС повідомляє пресслужба міськради.

"26 березня ...за результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення комісія вирішила: зупинити роботу всього міського пасажирського транспорту, який здійснює перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у "звичайному режимі" з нуля годин 28 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність міста, належить організувати перевезення працівників у режимі "регулярних спеціальних перевезень". Рекомендовано також вжити відповідних заходів Затоківській та Сергіївській селищним радам.

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Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на ранок 27 березня в світі коронавірусом інфіковано 533 015 осіб, із них 124 387 вилікувалися, 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: bilgorod-d.org.ua