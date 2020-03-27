Асоціація багатодітних сімей у Харкові шиє захисні маски для дитбудинків

У Харкові Асоціація багатодітних сімей "АММА" зайнялася пошиттям захисних масок для дитячих будинків та центрів реабілітації, а також дитячого психоневрологічного санаторію.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла президент асоціації Юлія Ібрагім.

"За день ми можемо зшити до 30-40 масок, а за минулий тиждень, коли зайнялися новою справою, пошили майже півтисячі. Маски відправили в підшефні організації: дитячий психоневрологічний санаторій, дитячі будинки, центри реабілітації", - розповіла Юлія Ібрагім.

У Харкові Асоціація багатодітних сімей "АММА" освоїла шиття захисних масок / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Тканини для масок вибирали кольорові, з веселим малюнком - щоб не нагадували про лікарню.

За словами президента асоціації, вже є замовлення на маски від прикордонників: "Спеціально для них підібрали тканину з малюнком, що нагадує камуфляж - будуть задоволені!".

Як повідомлялося, 25 березня в Україні введено режим надзвичайної ситуації на всій території країни і до 24 квітня продовжено карантин.

За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтвердили 196 випадків зараження коронавірусом.