Асоціація багатодітних сімей у Харкові шиє захисні маски для дитбудинків
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла президент асоціації Юлія Ібрагім.
"За день ми можемо зшити до 30-40 масок, а за минулий тиждень, коли зайнялися новою справою, пошили майже півтисячі. Маски відправили в підшефні організації: дитячий психоневрологічний санаторій, дитячі будинки, центри реабілітації", - розповіла Юлія Ібрагім.
У Харкові Асоціація багатодітних сімей "АММА" освоїла шиття захисних масок / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ
Тканини для масок вибирали кольорові, з веселим малюнком - щоб не нагадували про лікарню.
За словами президента асоціації, вже є замовлення на маски від прикордонників: "Спеціально для них підібрали тканину з малюнком, що нагадує камуфляж - будуть задоволені!".
Як повідомлялося, 25 березня в Україні введено режим надзвичайної ситуації на всій території країни і до 24 квітня продовжено карантин.
За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтвердили 196 випадків зараження коронавірусом.