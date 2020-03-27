В Україні сьогодні - хмарно і до 17° тепла

У п'ятницю, 27 березня, в Україні без опадів, вдень очікується 10-15° тепла, на Закарпатті - до 17°, в горах - 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"27 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, у південних, Донецькій та Луганській областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 17°; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 27 березня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 12-14° тепла. У Київській області сухо, температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла.