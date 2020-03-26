У жінки з Мукачева підтвердили коронавірус

У лабораторії МОЗ в Києві підтвердили Covid-19 у жінки з Мукачева, в якої діагностували коронавірус 24 березня.

Про це Закарпатська ОДА повідомляє у Facebook.

“Перший випадок Covid-19 на Закарпатті підтверджено лабораторією МОЗ у м.Київ” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, жителька м.Мукачево потрапила до обласної інфекційної лікарні 24 березня. У Мукачеві їй провели тест методом ПЛР і встановили коронавірусну інфекцію. Щоб підтвердити або спростувати діагноз, аналізи пацієнтки направили до Києва.

Наразі жінка, за словами медиків, перебуває у задовільному стані. Усі контактні особи встановлені. Їм рекомендовано знаходитися на 14-денній самоізоляції. У під’їзді будинку та на прилеглій території проведено дезінфекцію.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.