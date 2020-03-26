На Буковині підтвердили ще п'ять випадків зараження коронавірусом

У Чернівецькій області підтвердили ще 5 випадків захворювання на Covid-19.

Про це під час прямого включення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогоднішні лабораторні дослідження, окрім факту одужання пацієнтів, виявили також і нові факти зараження коронавірусною інфекцією. Сьогодні було проведено аналіз 20-ти зразків. І за щойно отриманими результатами, було виявлено п’ять нових випадків захворювань", - сказав Осачук.

За його словами, серед нових інфікованих – двоє жінок і троє чоловіків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих буковинців сягає 47 осіб.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. У Чернівецькій області на той час було зафіксовано 42 випадки.

Фото: АА