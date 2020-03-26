Автобуси Сумської облради протягом карантину безкоштовно підвозитимуть медиків

Автобуси комунального транспортного підприємства Сумської обласної ради протягом карантину безкоштовно підвозитимуть медиків на роботу і додому.

Про це повідомив голова облради Володимир Токар.

«У КТП Сумської обласної ради на балансі є два автобуси: на 20 та 37 місць. Відразу, як виникла потреба, ми віддали ці транспортні засоби для організації підвозу медиків до онкологічного диспансеру, перинатального центру і обласної клінічної лікарні», - розповів Токар.

Доставка медиків на роботу і додому триватиме увесь період карантину. Це – спецрейси, де враховані всі засоби дезінфекції, тому немає обмежень до 10 людей. «Автобуси забирають працівників медустанов, що проживають у селах поблизу Сум, та відвозять на роботу і додому. Звісно, проїзд безкоштовний. Проблем із перевезеннями немає. Більш того – разом із бізнесом ми наразі шукаємо можливість, аби виділити кошти на преміювання медиків», - зазначив голова облради.

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Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації на всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.