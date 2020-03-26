На Харківщині у наявності 118 апаратів ШВЛ

В лікарнях Харківської області нині є 118 апаратів штучної вентиляції легенів - в різних технічних станах і термінах експлуатації.

Уточнені цифри опублікував голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Facebook.

Також очільник регіону перерахував наявні в медзакладах засоби захисту.

«На сьогодні маю таку інформацію від лікарень, які перебувають на балансі області та районів: апарати ШВЛ - 118 штук; рукавички - 187 880 пар; медичні маски - 79 225 штук; захисні окуляри та щити для обличчя - 3 312 штук; респіратори - 3 486 штук; одноразові халати - 2 455 штук; захисні костюми - 874 штуки; антисептичні та дезінфекційні засоби - 4 126 л/кг», - повідомив Кучер.

У пресслужбі Харківської ОДА повідомили, що у четвер пройшло засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Окрім посилення матеріально-технічного забезпечення лікарень, розглядалося й питання можливого розгортання блок-постів на дорогах області. Поки рішення про їх організацію не прийняли.

За словами заступника голови ОДА Михайла Черняка, від держави регіон отримав 5000 експрес-тестів на коронавірус, а також 400 одноразових захисних костюмів, близько 4000 захисних масок респіраторного типу. Коштом обласного бюджету були придбані близько 100 захисних костюмів багаторазового використання.

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Як повідомлялося, коронавірус було підтверджено у двох жителів Харківщини – заступника голови облради Володимира Скоробагача та його дружини, які на початку березня були у Франції, але оскільки вони перебували на час проведення діагностики в Києві, ці випадки не реєструвалися за Харківською областю.

З 10 по 13 березня заступник голови облради знаходився на робочому місці. 23 березня в приміщеннях, де перебував чи міг бути Скоробагач, провели дезінфекцію, а дев’ятьох співробітників облради відправили на самоізоляцію, ще 15 – на дистанційну роботу.

Наразі в Харківській області є 1 підозра на коронавірус, яку ще не підтвердили національною лабораторією в Києві.

Фото: Харківська ОДА