На Одещині понад пів сотні жителів очікують результатів тестів

Станом на 26 березня понад пів сотні жителів Одещини здали проби й очікують результатів ПЛР-тестувань на інфікування коронавірусом Covid-19.

Таку дані оприлюднив під час виступу в ефірі одного з телеканалів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У березні зареєстровано 78 осіб із підозрою на коронавірус. За ними було встановлено чіткий контроль. Але 25 осіб уже знято з обліку у зв’язку з негативним результатом ПЛР-тестування на Covid-19", - зазначив Гончаров.

За його словами, недавно для обласної лабораторії МОЗ придбано сучасний апарат для вірусологічних досліджень Real-time, що дасть змогу скоротити час діагностування захворювання, оскільки вже відпала потреба доставки відібраного біоматеріалу до Києва.

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Санлікар порадив жителям Одещини, які відчувають певні недомагання і вважають це наслідком інфікування Covid-19, спершу звертатись за медичною консультацією чи допомогою до сімейних лікарів, а не відразу до інфекційної лікарні.

Станом на 25 березня у стаціонарі Одеської інфекційної лікарні перебували 9 пацієнтів, а протягом останньої доби звернулись за допомогою ще семеро жителів області. Відібрані у пацієнтів біоматеріали передані для досліджень на Covid-19 до обласної лабораторії МОЗ України, уточнили в пресслужбі Одеської ОДА.

Фото: Держприкордонслужба