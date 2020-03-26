На Закарпатті наразі немає офіційно підтверджених випадків коронавірусу

У Закарпатській ОДА спростували інформацію Національної служби здоров’я України про двох інфікованих коронавірусом людей. Станом на зараз інфікованих у регіоні немає.

Про це в коментарі Укрінформу заявив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

“Інформація, оприлюднена сьогодні НСЗУ щодо двох інфікованих коронавірусом Covid-19 людей на Закарпатті не відповідає дійсності. Станом на зараз офіційних підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на Закарпатті немає. Ми з’ясовуємо, чому НСЗУ подала таку інформацію”, - сказав Гетманенко.

Раніше в четвер в НСЗУ заявили, що у Закарпатській інфекційній лікарні є два випадки підтвердження коронавірусної інфекції. Крім того, за даними цієї ж служби, у Закарпатській області госпіталізовано 26 людей із підозрою на коронавірус.

Разом із тим 26 березня в Закарпатській ОДА заявили, що за останню добу жодна особа не була госпіталізована в обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.