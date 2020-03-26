У трьох областях України перевіряють ще 11 підозр на коронавірус

У Львівській області за минулу ніч з підозрою на коронавірус звернулися ще п'ятеро людей.

Про це повідомляє у Facebook Львівська ОДА, посилаючись на дані лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

«У період з 21:45 25 березня по 8:00 26 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще 5 людей», - поінформувала Тімко.

За її даними, це пацієнти зі Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

«Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 53 особи. На самоізоляції знаходяться 54 особи. За увесь час виписано - 37 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого», - йдеться у повідомленні.

Загалом на Львівщині станом на зараз із підозрою на коронавірус є 115 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, зазначили в ОДА.

На Вінниччині станом на 10.00 четверга медики лабораторно перевіряють чотири нові підозри на коронавірус, повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 10.00 26 березня на території Вінницької області зареєстровано 28 підозрілих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. Зразки матеріалів від чотирьох захворілих досліджуються методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України», - йдеться у повідомленні.

В одному випадку діагноз підтверджено лабораторно.

Як повідомлялося, у середу, 25 березня, Сovid-19 підтверджено у жительки Вінниці, яка контактувала з людьми, що повернулися з Польщі. Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2», де жінка працювала медсестрою, закрили на карантин.

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Водночас кількість інфікованих коронавірусом у Запорізькій області збільшилася до 8 осіб - усі вони повернулися з-за кордону, повідомляє телеграм-канал Covid-19.Запоріжжя,

“На 10:00 26.03.2020 зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19: м. Запоріжжя – 5, м. Мелітополь – 2, Мелітопольський район– 1. Всі захворілі нещодавно прибули з-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща)”, - йдеться у повідомленні.

Наразі на перевірці залишаються 2 підозрілі випадки.

Загалом в області станом на 26 березня зареєстровано 35 підозрілих випадків (в тому числі 4 - протягом останньої доби), у 8 підтвердився Covid-19, 25 – негативні, 2 – продовжуються дослідження.

Як повідомлялось, станом на ранок 26 березня в Україні - 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки. При МОЗ інформує про 7 випадків коронавірусу у Запорізькій області.