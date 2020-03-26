Повторний тест на Covid-19 у дніпровського подружжя вірусу не виявив

Жителям Дніпропетровщини, в яких виявили коронавірус і які знаходяться на лікуванні в Дніпровській лікарні №21, зробили повторний тест на Covid-19, результат негативний.

Про це на брифінгу поінформував директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

"Подружжю вже провели повторний тест, він негативний. За п’ять днів ще раз зробимо тестування. Якщо результат знову буде негативним, пацієнтів випишуть”, - сказав Сердюк.

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Загалом в Україні станом на ранок 26 березня було 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

На Дніпропетровщині виявлено три випадки захворювання на Covid-19.