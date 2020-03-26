У стаціонарі одеської лікарні перебувають троє з чотирьох інфікованих Covid-19

Троє з чотирьох жителів Одещини, інфікованих коронавірусом Covid-19, перебувають у боксах Одеської інфекційної лікарні. Четвертий хворий обрав режим самоізоляції - перебуває у передмісті Одеси (село Фонтанка Лиманського району).

Про це 26 березня повідомив кореспонденту Укрінформу речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

"Наразі на лікуванні в боксах міської інфекційної лікарні перебувають троє пацієнтів, інфікованих Covid-19. Це - жителі Одеси: чоловік 1973 року народження, а також жінка та чоловік 1965 та 1963 року народження відповідно. Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі", - зазначив Соколов.

За його словами, "категорично відмовився від розміщення у стаціонарі лікарні, письмово оформивши своє рішення, лише 24-річний Максим, якому зробили ПЛР-тестування 12 днів тому. 14 березня - через шість днів - було отримано позитивний результат".

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Фото: suspilne.media