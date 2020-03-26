Льодовий палац у Сєвєродонецьку може стати шпиталем

У Сєвєродонецьку обстежать Льодовий палац та приміщення тенісних кортів на предмет розгортання додаткових приміщень для обсервації або мобільних госпіталів.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«Члени штабу (з ліквідації НС- ред.) обстежать Льодовий палац та приміщення тенісних кортів у Сєвєродонецьку щодо можливості розгортання додаткових приміщень для обсервації або мобільних госпіталів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 36 медпрацівників з інших регіонів уже висловили готовність приїхати до Луганщини та надавати допомогу пацієнтам інфекційних відділень. Їх розмістять у готелі в Рубіжному.

В однієї людини, яка знаходиться на лікуванні, після повторного аналізу підтверджено захворювання на коронавірус.

Наразі з інших країн до Луганщини прибули 32 людини. З них одна – направлена на обстеження до лікарні, 22 – перебувають на самоізоляції, п’ять – на обсервації.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

За даними Worldometers, на 10.00 у світі зафіксовано 472 529 випадків зараження коронавірусом, з них 21 304 летальних і 114 740 осіб одужали.

Фото: sd.ua