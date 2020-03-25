У Краматорську всі вісім підозр на коронавірус не підтвердилися

У Краматорську всі 8 підозр на коронавірусную інфекцію не підтвердилися, за останню добу нових підозр не зафіксовано.

Про це 25 березня повідомили в пресслужбі Краматорської міської ради.

«Станом на 25 березняна надійшов результат восьмого аналізу на Covid-19. Він виявився негативним. Нових підозр на даний час не зафіксовано... За весь період у Краматорську було виявлено 8 підозр, за останню добу їх кількість не збільшилась», - йдеться у повідомленні.

У міськраді ще раз закликали всіх громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону із країн, де є випадки захворювання на коронавірус, проявити відповідальність та самоізолюватись на 2 тижні.

Як повідомляв Укрінформ, перший та поки єдиний у Донецькій області лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції був зареєстрований увечері 18 березня - у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

фото: АА