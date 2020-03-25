В інфекційних лікарнях Київщини критично не вистачає ШВЛ – Сюмар

В інфекційних лікарнях Київської області критично не вистачає апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомила народний депутат від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

«Реальна ситуація по протидії Covid-19 на прикладі Київської області. В області 13 інфекційних лікарень. Тести поки що завезли в три лікарні – Бровари, Білу Церкву та Бориспіль. Обіцяють в інші лікарні ближчим часом. Маски та засоби захисту поки що завозять волонтери. Найбільший попит на захисні костюми для лікарів. Оскільки запаси Держрезерву масово вивезли у січні-лютому за кордон, тепер всі чекають, коли прийдуть звідти, закуплені волонтерами значно дорожче... Без захисту медики просто захворіють і лікувати буде нікому. Тому це – пріоритет. Апаратів штучної вентиляції легень критично не вистачає. Навіть при наявності коштів на них шалені черги», – зазначила вона.

При цьому політик додала, що балони і кисень поки що є, але необхідно передбачати можливість постійного виробництва кисню.

Місцева влада, за словами Сюмар, спрацювала на Київщині максимально адекватно: Київоблрада ще тиждень тому перерозподілила бюджет – і саме на ці 13 інфекційних лікарень виділила 76 млн грн, при тому, що уряд досі на закупки по всій країні виділив 100 млн грн.

«Це дасть можливість за швидкою процедурю (ВР дала можливість робити закупки максимально оперативно) закупити необхідне обладнання, засоби захисту, ліжка, зробити швидкі ремонти. Проблема поки що якраз у дефіциті товарів, які потрібні лікарям і лікарням», – уточнила нардеп.

У області також запустили волонтерський штаб. Сюмар пояснює, що, крім допомоги лікарям, його представники збирають дані щодо самотніх пенсіонерів і налагоджують систему поставки їм продуктів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 на 30 днів і продовжив карантинні заходи в державі на аналогічний період.

На сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській, Львівській та Черкаській областях.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальних і 111 889 осіб одужали.