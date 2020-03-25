У Харкові бізнесмени придбали для лікарень міста апарати ультразвукової діагностики

Документи на нові апарати ультразвукової діагностики Versana Essential виробництва компанії GE Healthcare (General Electric), які придбано харківськими бізнесменами для 14-х лікарень міста, передано головним лікарям цих медустанов.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу у передачі документів взяла участь також заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"В умовах поширення коронавірусу апарати УЗД необхідні, щоб швидше діагностувати супутні хронічні захворювання у людей з коронавірусом та лікувати паралельно з вірусним. Робити це без цього устаткування буде важко", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, нові апарати УЗД придбали харківські бізнесмени: "Одинадцать апаратів передав засновник ТОВ "Хлібокомбінат "Кулиничі" Володимир Мисик, а ще три - директор IT-компанії "NIX" Ігор Брагінський".

"Вірусна хвороба не питає, скільки в тебе грошей, і може прийти до кожного. Тому соціально відповідальний бізнес робить велику справу, щоб мінімізувати ризики", - додала Горбунова-Рубан.

Як повідомляв Укрінформ, 24 березня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що харківський соціально активний бізнес виділив 2,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом. 23 березня головним лікарям 5-х харківських лікарень вручили сертифікати на отримання швейцарських апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Апарати встановлять представники швейцарської фірми. До цього часу в лікарнях Харкова було 163 апарати ШВЛ.

На цей час в Харкові та області випадків захворювання на коронавірус немає.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.