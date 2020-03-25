На сходинках і в масках: сумські депутати провели “карантинну” сесію

У Сумах сесію міськради 25 березня провели на сходинках мерії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я піклуюся про ваше здоров’я», - зазначив, звертаючись до депутатів на початку сесії, яка тривала 30 хвилин, мер Сум Олександр Лисенко.

На сесії ухвалено рішення внести зміни до регламенту, які дозволять (в умовах карантину) проводити засідання і голосування за допомогою відеоконференції.

За рішення щодо внесення змін до регламенту та подальшого проведення сесії у режимі відеоконференції проголосували 25 депутатів. Усі вони прийшли на сесію в захисних масках і рукавичках.

Сьогодні ж о 15.30 в режимі відеоконференції відбудеться позачергова сесія міськради. На ній розглядатиметься питання про виділення додаткових коштів для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів, до 24 квітня. Раніше карантин оголошувався до 3 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.