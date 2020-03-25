Поліція розповіла про заблоковані райцентри та села на Тернопільщині

У Тернопільській області оприлюднили перелік населених пунктів, які заблокували правоохоронці через осередки коронавірусу - райцентри Заліщики та Монастириська і ще 4 села Монастириського району.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в поліції.

«Станом на 14 год 25 березня в області встановлено карантинні пости на в’їздах до шести населених пунктів краю, де виявлено осередки коронавірусу. Це – райцентри Заліщики та Монастириська і чотири села Монастириського району – Ковалівка, Швейків, Заставці і Горішня Слобідка», - сказав у телефонній ромові з кореспондентом агентства начальник відділу комунікації обласної поліції Сергій Крета.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція заблокувала шість населених пунктів в осередку епідемії на Тернопільщині, де вже встановлено 5 випадків зараження Covid-19.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів, до 24 квітня. Раніше карантин оголошувався до 3 квітня.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.