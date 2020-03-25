Вже у другої пацієнтки з Житомира лабораторне дослідження не підтвердило коронавірус

Ще в однієї пацієнтки з Житомира, в якої експрес-тест показав коронавірус, лабораторне дослідження не підтвердило діагноз.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру, методом ПЛР, підозра на Cоvid-19 у хворої з м. Житомир та хворого з Хорошівського району – не підтвердилась», - йдеться у повідомленні.

Напередодні мер Житомира Сергій Сухомлин заявив про 2 нові випадки коронавірусу в місті, які показали експрес-тести. Але вже ввечері він поінформував, що в однієї з пацієнток лабораторно цей діагноз не підтвердився.

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Як повідомляв Укрінформ, в інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1 з коронавірусом перебуває 49-річний чоловік, який повернувся з Австрії.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.