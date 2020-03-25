Лісівники на Закарпатті передали готель для проходження обсервації

Держлісагентство передає житлову будівлю на Закарпатті для проходження обсервації осіб у межах запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Закарпатське обласне управління лісомисливського господарства.

“На звернення лісівників Берегівшини Держлісагентство передає житлову будівлю на Закарпатті для тимчасового перебування осiб, проходження обсервації у рамках запобігання поширення коронавірусу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про готель «Орлан» площею 330 кв. м, який перебуває на балансі Берегівського лісгоспу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві, з них чотири летальні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.