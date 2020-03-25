Транспорт у Тернополі возитиме медиків безкоштовно

Медичні працівники Тернополя, які задіяні до роботи під час карантину, користуватимуться громадчьким транспортом безкоштовно.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Медики, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантинного періоду, будуть користуватися спеціальними рейсами безкоштовно. Для цього їм видадуть спеціальні персоніфіковані електронні картки. Ці картки будуть дійсні за наявності посвідчення особи та засобів індивідуального захисту», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що інші категорії громадян, які мають право на проїзд у громадському транспорті у час надзвичайної ситуації, отримують звичайні спецперепустки.

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Як повідомлялося, 25 березня в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на Covid-19 мешканець села Ковалівка Монастириського району.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.