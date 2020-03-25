У Житомирі збільшили допустиму на час карантину кількість пасажирів у транспорті

У громадському транспорті Житомира з 25 березня збільшили кількість пасажирів, які можуть одночасно перебувати у громадському транспорті.

Відповідне рішення прийняв оперативний штаб з питань запобігання занесенню і поширенню Covid-19 серед населення Житомирської міської ОТГ, інформує пресслужба Житомирської міської ради.

«Встановлено, що з 25.03.2020 року на міському електротранспорті (тролейбус, трамвай) кількість перевезення одночасно до 20 пасажирів, на великогабаритних автобусах (загальною пасажиромісткістю 40 та більше пасажирів) – 15 пасажирів, на малогабаритних автобусах до 10 пасажирів», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що медичні працівники зі спеціальним посвідченням мають право здійснювати проїзд у громадському транспорті позачергово.

Таким чином, внесено зміни до рішення, яким 18 березня міськрада заборонила перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автобусах.

Напередодні оперативний штаб щодо запобігання коронавірусу при Житомирській ОДА заборонив на території області проїзд у громадському транспорті без масок, за що передбачені штрафні санкції.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме щонайменше три тижні – до 3 квітня.

Мер Житомира повідомив, що місто поки не планує призупиняти рух громадського транспорту через труднощі з підвезенням до роботи медперсоналу та працівників комунальних підприємств.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.