На Київщині виявили підпільний цех з виготовлення “палених” антисептиків

На Київщині правоохоронці виявили підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

"Незаконну діяльність зловмисники організували у закинутому сільському будинку культури у селі Козаровичі. Із приміщення слідчі вилучили розфасовану у пластикові ємності «готову» продукцію, бочки із рідиною, схожою на спирт, блокноти із записами пропорцій для виготовлення "антисептику", етикетки, підготовлену для розливу тару", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що виявили підпільний цех поліцейські групи реагування Вишгородського району області.

Правоохоронці, оглянувши приміщення колишнього будинку культури, помітили в одній із кімнат лабораторію. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану "готову" продукцію.

На момент виявлення підпільного цеху там перебувало двоє осіб. Їх доставили до відділу поліції.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1. ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.

Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановлять коло зловмисників, причетних до організації підпільного бізнесу, шляхи походження контрафактної сировини та способи збуту "готової" продукції, зазначили у пресслужбі відомства.

Фото: Нацполіція.