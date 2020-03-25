Україну в середу прогріє до +10°, без опадів

В Україні 25 березня вдень очікується температура від 2° морозу до 10° тепла, без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"25 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на узбережжі морів близько 0°, вдень 3-8° тепла, на півдні країни до 10°; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 25 березня без опадів, вдень 5-7° тепла. У Київській області температура вдень сягатиме 3-8° тепла.