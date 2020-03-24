У Кернеса запевняють, в Харкові - жодного випадку коронавірусу

У Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"Станом на 15:00 в місті Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Зазначаєтся, що у медичних установах також немає хворих із підозрою на Covid-19.

"Зараз ми проводимо організаційні заходи, спрямовані на виявлення людей, які прибувають або прибули з-за кордону нещодавно", - зазначила заступник директора департаменту Олена Головіна.

За її словами, цим людям телефонують та пояснюють, що зараз для них найкраще залишитись у самоізоляції. І радять у випадку, коли з'являться підозрілі симптоми, терміново звернутися до лікаря.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 березня Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив на засіданні антикризового штабу з питань боротьби з поширенням коронавірусу, що соціально активний бізнес у місті зібрав 2,2 млн доларів. За ці кошти купують обладнання, ліки, засоби захисту - все, що необхідно для захисту населення. З міського бюджету на боротьбу з Covid-19 спрямовано 60,5 млн грн.

Фото: АА