На Донеччині закривають усі ринки

На Донеччині закривають усі ринки

КАРАНТИН
Укрінформ
У Донецькій області постановою головного санітарного лікаря 25 березня будуть зачинені всі ринки.

Про це 24 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив виконувач обов’язків директора державної установи "Донецький лабораторний центр МОЗ України" Василь Гончаренко.

«Постановою головного санітарного лікаря завтра, 25 березня, будуть зачинені всі ринки в Донецькій області», - заявив Гончаренко.

В ОДА додали, що на ринках, як території масового скупчення людей, на відміну від магазинів, проконтролювати складно дотримання карантинних обмежень та дотримання жорстких правил гігієни.

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Як повідомляв Укрінформ, перший та поки єдиний лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту. Зараз на дослідженні знаходяться 11 підозр на захворювання коронавірусом мешканців Донеччини.

В Україні 97 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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