На Донеччині закривають усі ринки

У Донецькій області постановою головного санітарного лікаря 25 березня будуть зачинені всі ринки.

Про це 24 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив виконувач обов’язків директора державної установи "Донецький лабораторний центр МОЗ України" Василь Гончаренко.

«Постановою головного санітарного лікаря завтра, 25 березня, будуть зачинені всі ринки в Донецькій області», - заявив Гончаренко.

В ОДА додали, що на ринках, як території масового скупчення людей, на відміну від магазинів, проконтролювати складно дотримання карантинних обмежень та дотримання жорстких правил гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, перший та поки єдиний лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту. Зараз на дослідженні знаходяться 11 підозр на захворювання коронавірусом мешканців Донеччини.

В Україні 97 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.