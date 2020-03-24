Експрес-тести на Covid-19 почали отримувати 17 лікарень Луганської області
Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
«На потребу щодо проведення діагностики людей з підозрою на коронавірус у Сєвєродонецьку виділено 550 експрес-тестів та додатково 150 медичних респіраторів і 35 захисних медичних костюмів. Рубіжанська центральна лікарня, що визначена базовим медичним закладом, отримає 750 тестів, Лисичанська – 350», - йдеться в повідомленні.
Ще 14 лікарень області отримають від 100 до 300 експрес-тестів та засоби індивідуального захисту, відповідно до прогнозного навантаження.
Як повідомлялось, Луганська область отримала п’ять тисяч експрес-тестів і 1728 тестів ПЛР, які забезпечують найбільш високу можливу точність діагностики і застосовуються в лабораторних умовах.
За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00. 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
Фото: loga.gov.ua