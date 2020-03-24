Експрес-тести на Covid-19 почали отримувати 17 лікарень Луганської області

Першою експрес-тести на Covid-19, захисні костюми та медичні респіратори, що надійшли до Луганщини як гуманітарна допомога, отримала Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«На потребу щодо проведення діагностики людей з підозрою на коронавірус у Сєвєродонецьку виділено 550 експрес-тестів та додатково 150 медичних респіраторів і 35 захисних медичних костюмів. Рубіжанська центральна лікарня, що визначена базовим медичним закладом, отримає 750 тестів, Лисичанська – 350», - йдеться в повідомленні.

Ще 14 лікарень області отримають від 100 до 300 експрес-тестів та засоби індивідуального захисту, відповідно до прогнозного навантаження.

Як повідомлялось, Луганська область отримала п’ять тисяч експрес-тестів і 1728 тестів ПЛР, які забезпечують найбільш високу можливу точність діагностики і застосовуються в лабораторних умовах.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00. 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: loga.gov.ua