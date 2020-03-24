В Ужгороді на самоізоляції під постійним контролем перебувають понад 250 осіб

В Ужгороді після повернення з-за кордону на самоізоляції залишаються 253 особи, які знаходяться під постійним контролем патрульних та сімейних лікарів.

Про це заявив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв на брифінгу в Закарпатській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми в Ужгороді отримали списки громадян, які прибули з-за меж країни. Наразі в місті є 253 такі особи на обліку. Ці люди постійно перебувають під контролем", - сказав Андріїв.

За його словами, за дотриманням громадянами умов самоізоляції стежать патрульні поліцейські та сімейні лікарі.

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Як повідомляв Укрінформ, за останні кілька днів на Закарпатті поліцейські склали 12 адмінпротоколів за недотримання правил самоізоляції на громадян, котрі нещодавно повернулися з країн ЄС.

За останніми даними МОЗ, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, із них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.