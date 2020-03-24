Троє людей, які контактували з померлою від пневмонії франківчанкою, перебувають на самоізоляції

В Івано-Франківській області на самоізоляції перебувають троє осіб через контакт з жінкою, яка померла від пневмонії. Результатів аналізу щодо підозри у неї на коронавірус наразі немає.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомив Головний державний санітарний лікар в області Руслан Савчук, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо летальний випадок, але поки не можна говорити, що він пов'язаний з коронавірусною інфекцією. Біологічний матеріал померлої жінки перебуває на дослідженні… Госпіталізований її чоловік, який зараз перебуває під наглядом в обласній клінічній лікарні. Ми уточнили контактних осіб померлої. Їх є троє і вони зараз на самоізоляції», - повідомив Савчук.

Він додав, що 65-річна жінка захворіла 17 березня. Тоді в неї підвищилась температура і з’явився кашель. Вдома вона взялася за самолікування. Її стан погіршився 19 березня. Наступного дня донька викликала мамі швидку. Втім, жінка відмовилась від госпіталізації. З сильним кашлем і задухою її госпіталізували швидкою 22 березня до інфекційної лікарні, де вона перебувала під апаратом штучної вентиляції легень, і 23 березня померла.

За останні 14 днів, каже Савчук, це подружжя не було за кордоном. Також вони не мали контактів з особами з підозрою на коронавірус. На роботу жінка з чоловіком добирались власним транспортом. Відомо, що вони проживали у приміському селі Чукалівка.

На брифінгу зазначалося, що нині на Прикарпатті на самоізоляції перебувають 38 осіб, які контактували з хворими на коронавірус. Усі вони перебувають під наглядом епідеміологів.

«Так, вони перебувають у самоізоляції. Немає так, що вони кудись ходять, гуляють містом. Я в це не вірю, бо маю підтвердження від наших спеціалістів», - запевняє Савчук.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області в медзакладах перебувають 36 осіб з підозрою на коронавірус. З них 8 поступили за минулу добу. На Прикарпатті підтверджено 5 випадків Covid-19. З них один – летальний.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА