На Херсонщині коронавірус підозрюють у вагітної

На Херсонщині коронавірус підорюють в 11 осіб, серед яких – вагітна.

Таку інформацію оприлюднили 24 березня на засіданні Єдиного антикризового штабу в Херсонській області щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції, що відбулося за участі представників бізнесу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні у нас 11 підозр на коронавірусну інфекцію в регіоні», - зазначив під час засідання голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За словами начальника департаменту здоров’я ОДА Віктора Короленка, десять медзакладів області визначені базовими по лікуванню хворих на коронавірус. Зокрема, міська лікарня імені Лучанського зосередиться на допомозі вагітним.

«Усі вагітні, які будуть з підозрою, будуть госпіталізовані туди. До речі, хочу сказати, що сьогодні вже одна така підозра є», - сказав Короленко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.