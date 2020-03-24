Мерія Одеси повідомляє про 13 госпіталізованих з симптомами Covid-19

У боксах Одеської інфекційної лікарні перебувають 13 жителів Одеси та області, госпіталізованих із симптомами Covid-19.

Про це 24 березня повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Одеської міськради Наталя Мальцева.

"У стаціонарі Одеської інфекційної лікарні перебуває 21 пацієнт, яких досліджують на грип та ГРВІ. У 13-и осіб відібрали біоматеріали і передали на діагностування у вірусологічну лабораторію МОЗ щодо інфікування коронавірусом Covid-19", - зазначила Мальцева.

За її словами, станом на 24 березня з Києва отримані результати тестування 16 пацієнтів інфекційної лікарні - усі негативні.

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Як повідомляв Укрінформ, лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусу Covid-19 у жителя Одещини, який нещодавно повернувся із турпоїздки з Єгипту і перебуває у Києві.

За словами речника Одеської ОДА, прокурор однієї з одеських прокуратур, у якого діагностовано інфікування коронавірусом, тривалий час проживає в Києві. Тому не комунікував після прибуття з Єгипту ні з ким з одеситів.