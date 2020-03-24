Лабораторний аналіз не підтвердив коронавірус у волинянина з позитивним експрес-тестом

Одному з двох волинянин, у яких експрес-аналізи на коронавірус показали наявність хвороби, перші лабораторні дослідження діагноз не підтвердили. Результатів другого очікують.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"У одного волинянина, у якого експрес-тест показав позитивний результат, перші лабораторні дослідження не підтвердили діагноз Covid-19. Результати ще одного жителя області, у якого експрес-тест теж показав позитивний результат, очікуються", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ОДА наголосили, що підтвердити діагноз коронавірусу можна лише за результатами лабораторних досліджень на наявність РНК вірусу Covid-19. Швидкі експрес-тести не дають точного результату.

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Загалом із підозрою на коронавірусну інфекцію в області зафіксовано 8 осіб. Госпіталізовано 3 особи, решта перебуває на самоізоляції. В усіх осіб взято аналізи та відправлено біоматеріал до Києва для проведення лабораторних досліджень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.