На Вінниччині перевіряють три підозри на коронавірус, 18 випадків не підтвердилися

На Вінниччині перевіряють три підозри на коронавірус, 18 випадків не підтвердилися

Укрінформ
На Вінниччині медики перевіряють три нові підозри на коронавірус, 18 випадків не підтвердилися.

Про це у відеоповідомленні на сайті Вінницької ОДА заявив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.

«На території Вінницької області було зареєстровано 21 підозру на Covid-19. Зразки матеріалів від 18-ти захворілих були досліджені на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від 3-х захворілих досліджуються», - йдеться у повідомленні.

Усі госпіталізовані з підозрою на Covid-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті.

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Стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.

У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.

Фото: АА

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