На Вінниччині перевіряють три підозри на коронавірус, 18 випадків не підтвердилися
Про це у відеоповідомленні на сайті Вінницької ОДА заявив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.
«На території Вінницької області було зареєстровано 21 підозру на Covid-19. Зразки матеріалів від 18-ти захворілих були досліджені на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від 3-х захворілих досліджуються», - йдеться у повідомленні.
Усі госпіталізовані з підозрою на Covid-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті.
Стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.
У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.
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