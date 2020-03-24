На Вінниччині перевіряють три підозри на коронавірус, 18 випадків не підтвердилися

На Вінниччині медики перевіряють три нові підозри на коронавірус, 18 випадків не підтвердилися.

Про це у відеоповідомленні на сайті Вінницької ОДА заявив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.

«На території Вінницької області було зареєстровано 21 підозру на Covid-19. Зразки матеріалів від 18-ти захворілих були досліджені на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від 3-х захворілих досліджуються», - йдеться у повідомленні.

Усі госпіталізовані з підозрою на Covid-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті.

Стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.

У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.

Фото: АА