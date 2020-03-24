У чотирьох закарпатців, тести яких відправляли у Київ, Covid-19 не підтвердився

У чотирьох жителів Закарпаття, аналізи яких відправляли до Києва, підозра на Covid-19 не підтвердилася.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

"У чотирьох закарпатців, аналізи яких відправляли до Києва, Covid-19 не підтвердився”, - йдеться в повідомленні.

Також в ОДА зазначили, що на вихідних область отримала швидкі тести на визначення коронавірусу. Завдяки цьому пацієнтів, що потрапили в лікарні з підозрами на коронавірус, одразу перевіряють.

Наразі на Закарпатті немає офіційно підтверджених випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.