На Харківщині у померлого не підтвердили коронавірус

На Харківщині не підтвердилася підозра на коронавірус у померлої людини, а загалом на Covid-19 за вихідні перевірили близько двох десятків госпіталізованих.

Про це сьогодні розповів заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, повідомляє сайт ОДА.

«За вихідні близько 20 осіб потрапляли до інфекційної лікарні через «швидку» або за направленням лікаря. Станом на зараз у жодної особи не підтверджено коронавірус. Одна підозра була в людини, що померла, але її також не підтверджено. Дві особи, жителі Харківщини, в яких лабораторно виявили коронавірус, знаходяться на території Київської області», - повідомив Черняк.

За його даними, в області поступово поповнюються запаси медикаментів, дезінфектантів і засобів захисту.

«Сьогодні отримали близько 100 одиниць сучасних захисних комбінезонів - багаторазових. Ми отримуємо дезінфектанти. Разом з бізнесом та волонтерами за небюджетні кошти придбали декілька сотень масок респіраторного типу. Завдяки ДСНС отримали додаткові захисні костюми й окуляри, для бригад екстреної медичної допомоги», - розповів заступник голови ОДА.

В ОДА наголошують, що медики, які працюють з пацієнтами, що потенційно можуть бути інфіковані коронавірусом, отримають 200-відсоткову надбавку до зарплати – так, як це передбачено Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв Укрінформ, у заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача, який знаходиться в столичній лікарні з пневмонією, лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус.

Раніше стало відомо, що у 37-річної харків’янки, яка після повернення з Франції залишилася в Києві, діагностували коронавірус. Згодом з’ясувалося, що вона є дружиною Володимира Скоробагача.

З 10 по 13 березня заступник голови облради перебував на робочому місці. Сьогодні в Харківській облраді провели дезінфекцію, дев’ятьох співробітників відправили на самоізоляцію, ще частину апарату облради – на дистанційну роботу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.