Зеленський звільнив голову РДА на Кіровоградщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Смаглюка з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Відповідне розпорядження №204/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.
"Звільнити СМАГЛЮКА Василя Віталійовича з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - зазначається в документі.