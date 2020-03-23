Зеленський звільнив голову РДА на Кіровоградщині

Зеленський звільнив голову РДА на Кіровоградщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Смаглюка з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Відповідне розпорядження №204/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

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"Звільнити СМАГЛЮКА Василя Віталійовича з посади голови Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - зазначається в документі.

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