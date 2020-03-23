У Житомирі служба «Екотаксі» готова безкоштовно підвозити медпрацівників

У Житомирі служба «Екотаксі» готова безкоштовно підвозити медичних працівників до роботи.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Окрема подяка підприємцю Юрію Бірюченку, який надав 1,2 млн гривень на придбання апарату ШВЛ, і службі «Екотаксі», що запропонувала безкоштовно підвозити медпрацівників», - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер подякував місцевому бізнесу за готовність допомагати у боротьбі з коронавірусом. За його словами, було дуже багато звернень від підприємців, тому Сухомлин опублікував спецрахунки міських лікарень №1 та №2, дитячої лікарні ім. В.Й. Башека, центру первинної медико-санітарної допомоги та благодійного фонду «Людяність».

«Ці кошти ми витрачатимемо на купівлю додаткових експрес-тестів, засобів індивідуального захисту та медобладнання», - зауважив міський голова.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні на сьогодні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала..

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: zamkova.info