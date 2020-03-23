У Херсоні скасували пільги у громадському транспорті до закінчення карантину

У Херсоні рішенням виконкому міської ради скасовано до закінчення карантину пільговий проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Виконком міськради тимчасово - до закінчення карантину – скасував пільги для категорій громадян, яким було надано право на безкоштовний або пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті (автобус, тролейбус)», - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови Володимира Миколаєнка, у Херсоні організовано перевезення медичних працівників комунальним транспортом та службовим транспортом, який знаходиться на балансі міської ради.

Також у Херсоні днями діятимуть спецрейси для медичних, соціальних працівників, а також тих, хто працює у сфері забезпечення життєдіяльності міста.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Херсоні водії відмовлялися виходити на маршрути через тиск пасажирів, що були невдоволені обмеженнями щодо кількості людей, яку можна перевозити в умовах карантину.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів України з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів. Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб. Правило 10 осіб стосується і проїзду в міському транспорті.

Міністерство охорони здоров'я радить людям старшого віку, а також тим, хто через хронічні захворювання входить в групу ризику щодо коронавірусу, на час карантину перебувати вдома.

Фото: city.kherson.ua