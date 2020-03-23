У Вінниці на базі міської лікарні створюють інфекційну реанімацію

У Вінниці на базі міської клінічної лікарні №1, визначеної госпітальною базою з лікування пацієнтів з коронавірусом, створюють інфекційну реанімацію.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Перша міська лікарня на виконання доручення міського голови Сергія Моргунова працює над додаткових створенням оснащених боксів і напівбоксів інтенсивної терапії. Простими словами ми створюємо інфекційну реанімацію на 25 робочих місць», - зазначив директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

За його словами, департамент вже розмістив замовлення на придбання додаткового обладнання на суму 19 млн грн, виділених міськрадою на боротьбу з корона вірусом. За ці кошти плануємо придбати 20 апаратів штучної вентиляції, монітори спостереження за станом пацієнта, шприцеві та інфузійні насоси, дефібрилятори, рентгенівський і ультразвуковий пересувні апарати.

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Зазначається, що частина обладнання вже надійшла, зокрема, рентгенівський аппарат.

Також для лікарні №1 замовили 1250 швидких тестів на визначення коронавірусу і ще майже 3000 тестів для інших медзакладів міста.

Наразі у резерві медзаклади міста мають 1383 костюми біозахисту, 657 респіраторів максимального захисту, 548 захисних щитків, 81 тис. одноразових хірургічних масок.

Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.