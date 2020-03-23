Мер Запоріжжя просить Кабмін дозволити возити у великих автобусах 20 пасажирів

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до Кабінету міністрів з проханням дозволити перевозити на період карантину в великих автобусах і тролейбусах до 20 пасажирів замість 10, як це передбачено правилами карантину.

Про це Буряк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Відсьогодні пільговий проїзд у Запоріжжі тимчасово відмінено. Громадський транспорт працює в штатному режимі, перевозячи не більше 10 пасажирів у салоні. Я направив до Кабміну звернення з проханням дозволити перевезення до 20 пасажирів у великих автобусах та тролейбусах», - написав мер.

Він також дав доручення своїм підлеглим відпрацювати питання підвезення медиків на роботу.

Буряк заявив, що карантин - не канікули і звернувся до мешканців міста з проханням залишатися вдома, а не гуляти на острові Хортиця.

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Як раніше повідомлялось, згідно з постановою Кабінету міністрів України з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.згідно з постановою Кабміну на період карантину водіям громадського транспорту дозволяється перевозити в салоні одночасно не більше 10 пасажирів.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: facebook/Владимир Буряк