Компанія ОККО профінансує ще 20 тисяч перевезень медиків у семи містах

У межах ініціативи МОЗ України та Uber компанія OKKO профінансує додаткові 20 тисяч перевезень лікарів під час карантину.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Компанія ОККО підтримала ініціативу МОЗ та профінансує ще 20 тисяч перевезень через сервіс Uber до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Послуга буде доступною у семи містах присутності Uber в Україні: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber домовились про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медичних працівників до робочих місць під час карантину. Домовленість передбачала здійснення 10 тисяч перевезень.

Міністерство охорони здоров'я закликає й інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи.

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Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.